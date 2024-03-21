NEVRUZ NE ZAMAN 2024? Nevruz Bayramı nedir, hangi gün? Nevruz'da ne yapılır?

Anadolu'da ve Türk kültürünün etkisi altındaki bölgelerde, doğanın uyanışını simgeleyen Nevruz Bayramı köklü bir geleneğe sahiptir. Her yıl kutlamaları yapılan Nevruz hakkında araştırmalar artıyor. NEVRUZ NE ZAMAN? Nevruz Bayramı nedir, hangi gün? Nevruz'da ne yapılır? İşte ayrıntılar...

NEVRUZ NE ZAMAN?

Nevruz kelimesi, "yeni gün" anlamına gelir ve gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart'ta kutlanır. Bu tarih, güneşin kuzey yarımküreye yönelmeye başladığı zamandır. Havaların ısınması, karların erimesi, ağaçların çiçeklenmesi ve toprağın yeşermesiyle birlikte doğanın uyanışı simgelenir. Bu nedenle, 21 Mart Nevruz Bayramı olarak adlandırılır ve doğa ile tüm canlılar için bir uyanışı temsil eder.

Nevruz kutlamaları, farklı yerlerde farklı geleneklerle yaşanır. Örneğin, bazı bölgelerde macun yapılarak dağıtılırken, Doğu Anadolu'da insanlar yeni ve güzel elbiseler giyer, evlerde yemekler yapılır ve karşılıklı ziyaretlerde bulunulur.

NEVRUZ NASIL KUTLANIR?

Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde çeşitli törenler yapılır ve farklı yiyecekler birlikte yenir. 21 Mart günü sabah erken saatlerde kalkılır, mezarlık ziyareti yapılır ve niyetler tutulur. Niyetlenecek kişi mezarlardan birer taş alarak kırka tamamlar. Bu taşlar torba ile duvara asılır ve bir niyet belirlenir. Eğer ertesi yıl torbada 41 taş olmuşsa, niyetin gerçekleştiğine inanılarak taşlar bırakılır. Ağaçların güneşten etkilenmemesi için Nevruz günü bez bağlanır. Sofralar hazırlanır, oyunlar oynanır, eğlenceler düzenlenir, boyalı yumurtalar yenir ve büyük ateşler yakılır. Her yörede ve her toplumda Nevruz kutlamaları farklılık gösterir ve özgün geleneklerle kutlanır.