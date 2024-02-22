Nevruz ne zaman 2024? Merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Yazılı olarak ilk kez 2. yüzyılda Pers kaynaklarında adı geçen Nevruz, İran ve Bahai takvimlerine göre yılın ilk gününü temsil eder. Günümüz İran'ında, her ne kadar İslami bir kökeni olmasa da bir şenlik olarak kutlanır. Peki, Nevruz ne zaman 2024? Bu yıl Nevruz bayramı ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? İşte Nevruz ya da Nevruz bayramı hakkında detaylar...

NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Nevruz Bayramı, her yıl Miladi takvime göre 21 Mart'ta kutlanır. Bu tarih, Kuzey Yarımküre'de baharın başlangıcını simgeler. Dolayısıyla, 2024 Nevruz Bayramı da Türkiye'de 21 Mart'ta kutlanacaktır. Nevruz Bayramı ya da kısaca Nevruz, Dünya çapında çeşitli halklar tarafından kutlanan geleneksel yeni yıl ya da doğanın uyanışı ve bahar bayramı sembolize eder. Nevruz bayramına 4 hafta kala, her salı günleri özel günler olur ki, bunlara Çarşamba denir.