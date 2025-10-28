Netflix çöktü mü? Netflix'e neden girilmiyor, sorun mu var 28 Ekim Salı?

Bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamazken, bazıları da içerik izlerken bağlantı hatalarıyla karşılaştıklarını söylüyor. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmese de yaşanan problemin geçici bir teknik aksaklıktan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Netflix cephesinden yapılacak açıklamayla durumun nedeni netleşecek.

NETFLIX HAKKINDA

Netflix, dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından biridir. 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan şirket, ilk olarak posta yoluyla DVD kiralama hizmeti sunuyordu. Zamanla internet teknolojilerinin gelişmesiyle çevrim içi yayıncılığa geçerek bugünkü halini aldı. Günümüzde Netflix, milyonlarca abonesine film, dizi, belgesel ve platforma özel orijinal yapımlar sunar. Abonelik sistemiyle çalışan platform, kullanıcılarına internet bağlantısı olan akıllı televizyonlardan, telefonlardan, bilgisayarlardan ve tabletlerden kolay erişim imkânı tanır.

NETFLIX'TE ERİŞİM SORUNU MU VAR?

28 Ekim itibarıyla birçok kullanıcı, Netflix'e giriş yapmakta veya içerik izlemekte zorluk yaşadığını bildirdi. Kullanıcılar, giriş ekranında hata mesajlarıyla karşılaştıklarını ya da videoların yüklenmediğini ifade etti. Sosyal medyada hızla gündem olan bu durum, "Netflix çöktü mü?" sorusunu gündeme taşıdı. Şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, yaşanan sorunun geçici bir teknik aksaklıktan kaynaklandığı düşünülüyor. Netflix'ten gelecek açıklamalarla durumun nedeni netlik kazanacak.

