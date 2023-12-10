Netanyahu'nun danışmanından skandal sözler: Filistinlilerin soyulması normal, Ortadoğu'da hava gayet sıcak

İsrail askerlerinin Gazze'de onlarca Filistinli erkeği iç çamaşırlarına kadar soyduğu ve kamyonlarla naklettiği görüntüler dünyayı ayağa kaldırırken, Netanyahu'nun danışmanından skandal bir çıkış geldi. Filistinlilerin soyulmasının gayet normal olduğunu savunan Mark Regev, "Burası Ortadoğu ve hava oldukça sıcak. Güneşli günlerde gömleğinizi çıkarmanızın istenmesi hoş olmayabilir ama dünyanın sonu değil" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yaklaşık 700 Filistinli erkeği kelepçeli, gözleri bağlı ve yarı çıplak halde alıkoydu. Görüntülerde Filistinli erkeklerin iç çamaşırlarına kadar soyulduğu ve askeri kamyonlara taşındığı anlar yer aldı. İsrail'in skandal hamlesini savunan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Mark Regev, "Burası Ortadoğu ve hava oldukça sıcak. Güneşli günlerde gömleğinizi çıkarmanızın istenmesi hoş olmayabilir ama dünyanın sonu değil" diye konuştu.

İSRAİL ORDUSU, 700 FİLİSTİNLİYİ ALIKOYDU

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliama devam eden işgalci İsrail ordusunun zulmü bitmek bilmiyor. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, saldırılarını arttırdığı Gazze Şeridi'nde 700 kadar Filistinliyi alıkoydu.

YARI ÇIPLAK VE KELEPÇELİ ŞEKİLDE KAMYONLARA TAŞINDILAR

KAN'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımın ortasında yarı çıplak, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin ellerinin kelepçeli olduğu görüldü. Görüntülerde, gözleri bağlı olan Filistinli erkeklerin, sürünerek askeri kamyonlara taşınması dikkat çekti.

NETANYAHU'NUN DANIŞMANINDAN SKANDAL SAVUNMA

İnternete düşen görüntüler büyük tepki çekerken, Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Mark Regev, İsrail güçleri tarafından iç çamaşırlarına kadar soyulan, gözleri bağlanan ve diz çökmeye zorlanan Filistinli tutukluları gösteren video ve görüntüleri savundu.

Netanyahu'nun Danışmanı Mark Regev.

"TUTUKLULARIN SOYULMASI DÜNYANIN SONU DEĞİL"

Sky News'e verdiği röportajda tutukluların neden soyuldukları ve gözlerinin bağlandıkları sorulduğunda Regev, İsrail kuvvetlerinin gizli silahları kontrol etmesi gerektiğini ancak sıcak hava nedeniyle bu uygulamanın "dünyanın sonu olmadığını" söyledi.

"BURASI ORTADOĞU VE HAVA OLDUKÇA SICAK"

Regev, "Öncelikle şunu unutmayın, burası Ortadoğu ve burası daha sıcak, özellikle de güneşli günlerde gömleğinizi çıkarmanızın istenmesi hoş olmayabilir ama dünyanın sonu değil" dedi.