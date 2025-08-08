Netanyahu Gazze'yi işgal mi edecek? Gazze devralma planı nedir?

Netanyahu Gazze'yi işgal mi edecek? İsrail Güvenlik Kabinesi'nin son kararı, bu soruyu yeniden gündeme taşıdı. Axios'tan Barak Ravid'in aktardığına göre, Başbakanlık Ofisi, Hamas'ı yenilgiye uğratma planının güvenlik kabinesi tarafından onaylandığını açıkladı.

Netanyahu Gazze'yi işgal mi edecek? İsrail Savunma Kuvvetleri, çatışma bölgeleri dışındaki sivillere insani yardım sağlarken Gazze Şehri'nin kontrolünü devralmaya hazırlanıyor. Netanyahu Gazze'yi işgal mi edecek tartışmalarında dikkat çeken nokta, resmi açıklamalarda "işgal" yerine "devralma" ifadesinin kullanılması oldu. Ynet'in haberine göre, bu kelime tercihi sivil halkı ilgilendiren hukuki sonuçlardan kaçınmak amacıyla yapıldı. Peki, Netanyahu Gazze'yi işgal mi edecek? Netanyahu Gazze operasyonu ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

NETANYAHU GAZZE'Yİ İŞGAL Mİ EDECEK?

Güvenlik Kabinesi'nin onayladığı 5 ilke, Netanyahu Gazze'yi işgal mi edecek sorusunun yanıtını şekillendiriyor. Plan; Hamas'ın ortadan kaldırılması, rehinelerin geri getirilmesi, Gazze'nin tamamen silahsızlandırılması, İsrail'in güvenlik hakimiyetinin sürdürülmesi ve yeni sivil yönetimin kurulmasını kapsıyor.

Resmi açıklamalarda "işgal" kelimesinden kaçınılması, uluslararası hukuk ve diplomatik dengeler açısından önem taşıyor. İsrail kaynaklarına göre "devralma" ifadesi, özellikle sivillerin durumunu ilgilendiren olası hukuki riskleri azaltmak amacıyla seçildi.

KAN Haber'in bildirdiğine göre, yaklaşık 10 saat süren Güvenlik Kabinesi toplantısında bakanların çoğu, alternatif planların Hamas'ın yenilmesini veya rehinelerin kurtarılmasını sağlayamayacağı görüşünde birleşti.

GAZZE DEVRALMA PLANI NEDİR?

The Jerusalem Post'a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, operasyonun ilk etapta "şehirdeki terörist kalelerini" hedef alacağını, ardından merkezi mülteci kamplarına yönelerek genişleyeceğini belirtti.

Askeri operasyonun toplam süresinin en az altı ay olacağı, bu sürecin sonunda Gazze'nin hem askeri hem de siyasi açıdan tamamen yeniden şekillendirileceği ifade ediliyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
