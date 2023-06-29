Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü paylaştığı bir video ile kutladı. Bunun ardından vatandaşlar ikilinin sevgilisi olup olmadığını merak etti. Peki, Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu sevgili mi? Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi var mı? İşte detaylar...

Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu sevgili mi merak edildi. Peki, Nesrin Cavadzade'nin sevgilisi var mı? Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi var mı? İşte bilgiler...

NESRİN CAVADZADE VE URAZ KAYGILAROĞLU SEVGİLİ Mİ?

Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgili olup olmadığı merak edilmişti. Geçtiğimiz aylarda Uraz Kaygılaroğlu konu hakkında açıklama yapmıştı. Uraz Kaygılaroğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Bugün rol arkadaşım Nesrin Cavadzade'yle ilgili çıkan haberler tamamen asılsızdır, ilgilisinin bilgisine..." ifadelerini kullanarak, 'aşk' iddialarını yalanladı.

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade (N?srin Cavadzad?; 30 Temmuz 1982, Bakü), Azeri asıllı Türk oyuncu.

30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 1993 yılında 11 yaşındayken geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Tekand Studio Oyuncularında oyunculuk eğitimi aldı. Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca bilmektedir. Bilim insanı Mirmemmed Cavadzade'nin torunudur.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu (d. 30 Haziran 1987, İstanbul), Türk oyuncu ve sunucu.

1987 yılında İstanbul'da doğdu. Lise yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk kurslarına katıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun oldu.

Oyunculuğa, 2008 yılında Star TV'de sekiz bölüm yayımlanan Milyonda Bir adlı dizide Berke rolünü canlandırarak başladı. 2011-2014 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Canburger, 2012-2013 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Harem adlı dizide Feminen Ağa, TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer, Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt, Baba Candır dizisinde Haluk Güney, 2017 yılında Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki, Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı rolünü canlandırdı. 2021'de çekimleri tamamlanan Erşan Kuneri isimli dizide rol aldı.

Oyunculuğun yanı sıra televizyon yarışma programlarında sunuculuk yaptı. TRT 1'de yayınlanan Tam Zamanı ve Kuyruk adlı yarışmaların, Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yaptı.

Rol aldığı ilk sinema filmi Mezuniyet (2009) idi. Ardından Eltilerin Savaşı, Ejder Kapanı, Karakomik Filmler, Çakallarla Dans 5, Ejder Kapanı, Nerede Kalmıştık, Dönerse Senindir, Sen Kiminle Dans Ediyorsun ve Bamsı Beyrek adlı filmlerde rol aldı.

Haziran 2014'te oyuncu Melis İşiten'le evlendi. Ada (d. 5 Aralık 2016) adında bir kızı oldu. Çift, Temmuz 2019'da boşandı.

2017 sonunda açılan Snob Street Food adlı fast food zincirine ortak oldu.