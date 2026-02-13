Haberler

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Güncelleme:
23 yıl profesyonel Amerikan güreşi kariyerinden sonra John Cena'nın yürürken nasıl zorlandığı anlar kameralara yansıdı. Görüntüyü izleyenler "Nereden nereye" demekten kendini alamadı.

Profesyonel Amerikan güreşinde 23 yıllık kariyere imza atan John Cena'nın yürürken zorlandığı anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Ringlerdeki güçlü performansıyla hafızalara kazınan Cena'nın yavaş ve temkinli adımlarla ilerlediği görülen görüntüler, hayranlarını şaşırttı.

"NEREDEN NEREYE" YORUMLARI

Videoyu izleyen birçok kişi, yıllar içindeki değişime dikkat çekerek "Nereden nereye" yorumunda bulundu. Bazı kullanıcılar ise uzun yıllar süren yoğun spor kariyerinin fiziksel etkilerine vurgu yaptı.

