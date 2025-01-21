Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde gece saatlerinde çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybederken küle dönen otelde ailesiyle birlikte kalan Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen'e ise halen ulaşılamadı. Türkmen'den sabah saatlerinden beri herhangi bir haber alınamazken kızının "Ailemden haber yok. Yangında mahsuruz, acil yardım" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Nedim Türkmen'e ulaşıldı mı?

NEDİM TÜRKMEN'E ULAŞILDI MI?

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken Sözcü gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen'in de facianın yaşandığı otelde kaldığı öğrenildi. Ailesiyle birlikte otelde olan Türkmen'e sabahtan bu yana ulaşılamıyor.

KIZININ SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Nedim Türkmen'in kızının da otelde yangının başladığı dakikalarda attığı bir mesaj ortaya çıktı. Ala Türkmen paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Grand Kartal 9013 oda piste bakan taraf ailemden haber yok yangında mahsuruz acil yardım."