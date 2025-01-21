Üye Girişi
Haberler
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ serbest bırakıldı

Adliyeye sevk edilen Ümit Özdağ için karar çıktı
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
Bolu'daki yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Nedim Türkmen'e ulaşıldı mı?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önde gelen turizm bölgelerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 66 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi yaralandı. Peki, Nedim Türkmen'e ulaşıldı mı?

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde gece saatlerinde çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybederken küle dönen otelde ailesiyle birlikte kalan Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen'e ise halen ulaşılamadı. Türkmen'den sabah saatlerinden beri herhangi bir haber alınamazken kızının "Ailemden haber yok. Yangında mahsuruz, acil yardım" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Nedim Türkmen'e ulaşıldı mı?

NEDİM TÜRKMEN'E ULAŞILDI MI?

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken Sözcü gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen'in de facianın yaşandığı otelde kaldığı öğrenildi. Ailesiyle birlikte otelde olan Türkmen'e sabahtan bu yana ulaşılamıyor.

Nedim Türkmen'e ulaşıldı mı?

KIZININ SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Nedim Türkmen'in kızının da otelde yangının başladığı dakikalarda attığı bir mesaj ortaya çıktı. Ala Türkmen paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Grand Kartal 9013 oda piste bakan taraf ailemden haber yok yangında mahsuruz acil yardım."

Nedim Türkmen'e ulaşıldı mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
img

Amerikan bankalarından altın tahmini
img

Kartalkaya'daki faciadan yeni görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
Trump'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir

Attığı imza ülkedeki 80 bin Türk vatandaşının uykularını kaçıracak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.