İş yaşamına erken yaşlarda atılan Nedim Keçeli bunun yanı sıra Sarıyer Spor Kulübü başkan vekilliği görevini de yaptı. Peki, Nedim Keçeli kimdir? Nedim Keçeli kaç yaşında, nereli? Nedim Keçeli hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NEDİM KEÇELİ KİMDİR?

Nedim Keçeli 1 Ocak 1970 senesinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Eğitim yaşamına İstanbul'da başladı. Liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi'nde sürdü. Babası DYP'nin eski İstanbul İl Başkanı Orhan Keçeli'dir. İş yaşamına erken yaşlarda atılan Nedim Keçeli bunun yanı sıra Sarıyer Spor Kulübü başkan vekilliği görevini de yaptı.

Basın ve medyada özel yaşamı ile de gündeme gelen Nedim Keçeli ilk evliliğini Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Şen'in kızı Suzan Şen ile gerçekleştirdi. Lakin bu evlilik boşanma ile son bulmuştur. Nedim Keçeli Suzan Şen evliliğinden bir çocukları dünyaya gözlerini açtı.

SEBA İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Keçeli ikinci evliliğini ise 4 yıl boyunca birlikte olduğu eski Türkiye güzeli oyuncu ve sunucu Gamze Karaman ile Venedik'te yapılan bir merasimle evlenmiştir.