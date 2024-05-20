Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bakanlarla Kabine Toplantısı dolayısıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanındaki 8 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan İran'daki helikopter kazasıyla ilgili Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Neden milli yas ilan edildi, kim öldü?

NEDEN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ, KİM ÖLDÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada İran Cumhurbaşkanı Reisi ve yanında bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini söyledi.

Erdoğan konuşmasında "Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bakanlarla Kabine Toplantısı dolayısıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanındaki 8 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan İran'daki helikopter kazasıyla ilgili Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.