Neden hiçbir yere yetişemiyoruz? Asıl sorun zaman değilmiş

Modern hayatın hızına yetişmeye çalışırken günlerin nasıl geçtiğini fark etmek giderek zorlaşıyor. Klinik Psikolog İlayda Sansar, hız ve üretkenlik baskısının insanın yaşamla kurduğu bağı zayıflatabildiğine dikkat çekerek, asıl sorunun zamanın yetersizliği değil, yaşanan ana yeterince temas edememek olduğunu söyledi.

"YAŞAMI ACELE EDERKEN DERİNLİĞİ KAÇIRIYORUZ"

İnsanların sürekli bir yerlere yetişmeye çalışırken hayatın derinliğini kaçırdığını belirten Sansar, "Yaşamı acele ederken derinliği kaçırıyoruz; mesele zaman değil, yeterince temas edememek" ifadelerini kullandı.

Doğanın kendi ritmi içerisinde hareket ettiğini hatırlatan Sansar, insanın da hayatını sürekli hızlandırmak yerine kendi doğal ritmini fark etmesi gerektiğini söyledi.

"FAZLA HIZLANMAK İNSANI SIĞLAŞTIRIYOR"

Yavaşlamanın insan hayatındaki önemine dikkat çeken Sansar, hızın her zaman ilerlemek anlamına gelmediğini belirtti. "Durmak bizi küçültür ama çok hızlı ilerlemek de bizi sığ bir şekilde büyütür" diyen Sansar, insanın zaman zaman durarak yaşadıklarına temas etmesi gerektiğini vurguladı.

GEÇMİŞİN PİŞMANLIĞI, GELECEĞİN KAYGISI

Geçmişte yaşanan pişmanlıklarla geleceğe yönelik kaygıların insanı içinde bulunduğu andan uzaklaştırdığını ifade eden Sansar, "Dünün pişmanlığı ve yarının kaygısı, bizi şu anı yaşamaktan uzaklaştırıyor" dedi.

Sansar, çalışma hayatında da benzer bir durumun yaşandığını belirterek, saatlerce çalışılmasına rağmen zihnin sürekli farklı alanlarda olmasının kişinin bulunduğu ana odaklanmasını engellediğini söyledi.

"DİKKATİMİZ HIZ SEKTÖRÜNÜN SERMAYESİNE DÖNÜŞTÜ"

Sosyal medya ve dijital platformların insan dikkatini sürekli kendilerine çekmeye çalıştığını belirten Sansar, "Dikkatimiz hız sektörünün sermayesine dönüştü; kim dikkatimizi daha çok çalarsa o kadar büyüyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın üretkenlik üzerindeki etkisine de değinen Sansar, bu platformların bazı açılardan üretkenliği artırırken aynı zamanda insanın üretmeye ayırabileceği zamanı azalttığını dile getirdi.

"TÜKETTİKÇE ÜRETMEYE FIRSAT KALMIYOR"

Modern yaşamda tüketimin giderek arttığını belirten Sansar, insanların çok fazla içerik tükettiğini ancak üretmeye yeterince zaman ayıramadığını söyledi.

"Sistem bize önce hızlanmayı öğretti, şimdi de çok hızlı şekilde yavaşlamayı öğretmeye çalışıyor" diyen Sansar, yavaşlamanın yalnızca bir trend olarak değil, insanın kendi yaşamıyla yeniden bağ kurabilmesinin bir yolu olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

"YAVAŞLAMANIN İLACI GÜNLÜK HAYATIN İÇİNDE"

Yavaşlamak için hayatı tamamen değiştirmeye gerek olmadığını belirten Sansar, her gün yapılan sıradan işlerin değerini fark etmenin önemli olduğunu söyledi.

Sansar, "Her gün yaptığımız rutin işlerin bir nimet olduğunu fark etmek, yavaşlamanın en büyük ilacıdır" sözleriyle, insanın hayatındaki küçük ve sıradan anlara yeniden dikkat vermesinin psikolojik açıdan önemli olduğuna dikkat çekti.