Neden Baby Boomers deniyor? Baby Boomers ne demek? Kimler Baby Boomers kuşağı oluyor, özellikleri neler?

Baby Boomers her ne kadar kulağa yakın bir dönemin kuşağı gibi gelse de aslında pekte yakın bir döneme ait değil. Peki, Baby Boomers kuşağı denilen kuşağın özellikleri neler? sizin için araştırdık.

KİMLER BABY BOOMERS KUŞAĞI OLUYOR?

"Baby boomers" terimi, genellikle II. Dünya Savaşı sonrası dönemde (1946-1964 arası) doğan büyük bir kuşağı kapsamaktadır.

NEDEN BABY BOOMERS DENİYOR, BABY BOOMERS NE DEMEK?

II. Dünya Savaşı sonrası doğum oranları önemli ölçüde arttığı için bu dönem "baby boom" (bebek patlaması) olarak adlandırıldı. Baby boomers kuşağı, savaş sonrası ekonomik iyileşme ve toplumsal değişimlerle büyüdü. Bugün, Baby Boomers genellikle emeklilik yaşına gelmiş veya emekliliği düşünen yaş grubunu ifade eder.

BABY BOOMERS KUŞAĞININ ÖZELLİKLERİ NELER?

Savaş sonrası ekonomik büyüme, toplumsal değişimler ve teknolojik ilerlemelerle şekillenen Baby Boomers kuşağı, 1960'lar ve 1970'lerde büyük toplumsal değişimlere tanıklık etmişler ve kültürel, sosyal alanlarda önemli değişimler yaşanmıştır. Baby boomers kuşağı ekonomik büyüme döneminde iyi eğitim alarak iş gücüne katılmış, şirketlere ve kurumlara sadık kalmışlardır. Hayatlarının bir döneminde teknolojinin hızlı gelişimine tanıklık eden Baby Boomers kuşağı dijital teknolojilere Y ve Z kuşakları kadar doğal bir şekilde adapte olamamışlardır. Baby boomers genellikle geleneksel toplumsal değerlere önem verirler. Aile, evlilik, çalışkanlık gibi değerler onlar için ön plandadır.