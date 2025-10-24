Türkiye kamuoyunda geniş yankı uyandıran "İstanbul Senin" veri skandalı soruşturması, son günlerde siyaset ve medya dünyasının tanınmış isimlerini de içine aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu, iletişim danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Peki, Necati Özkan kimdir? Necati Özkan neden gözaltına alındı, hakkındaki suçlamalar neler? Gözaltı sürecine dair detaylar haberimizde...

NECATİ ÖZKAN KİMDİR?

Türkiye'nin önde gelen iletişim ve strateji danışmanlarından biri olarak tanınan Necati Özkan, 20 Mayıs 1960 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Kara Harp Okulu'nda başlayan Özkan, ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. Lisans eğitiminin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü'nde MBA programını tamamladı.

1985 yılında kurduğu Öykü Ajans ile iletişim sektörüne adım atan Özkan, kısa sürede hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada birçok önemli kampanyaya imza attı. Özellikle siyasi iletişim ve seçim stratejileri alanında uzmanlaşarak, farklı ülkelerde liderlere ve partilere danışmanlık verdi. Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Gürcistan ve Macaristan gibi ülkelerde seçim kampanyaları yönetti.

2012-2015 yılları arasında Dialogue International Network Başkanlığı, 2014-2016 yılları arasında ise Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği (EAPC) Başkanlığı görevini yürüttü. 2010 yılında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan "Aristotle Uluslararası Siyasi İletişim Ödülü"nü kazandı ve aynı yıl "Dünya Rüya Takımı"na seçildi.

Toplamda 70'ten fazla ulusal ve uluslararası ödülün sahibi olan Özkan, Washington merkezli Compol dergisi tarafından "Dünyanın En Etkili 100 İletişim Profesyoneli" arasında gösterildi. Ayrıca üçü telif, ikisi editörlük olmak üzere beş kitabı yayımlandı.

NECATİ ÖZKAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Türkiye gündemine damga vuran geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, iletişim danışmanı Necati Özkan da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" ve "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak" suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

Soruşturma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) dijital hizmet platformu olan "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden kişisel verilerin yasa dışı şekilde işlenmesi iddialarıyla başladı. Savcılık, 4.7 milyon kullanıcının kişisel verileri ve konum bilgilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı, 3.7 milyon kullanıcının verilerinin ise "darkweb" üzerinde satışa çıkarıldığı yönünde bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden savcılığa ifade vermesi için yazı yazıldığı, Tele1 TV kurucusu Merdan Yanardağ'ın gözaltına alındığı ve televizyon binasında arama yapıldığı bilgileri kamuoyuna yansıdı. Necati Özkan'ın da aynı dosya kapsamında gözaltına alındığı ve ifadesinin alındığı öğrenildi.

NECATİ ÖZKAN'IN HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

Necati Özkan hakkında yürütülen soruşturma dosyasında çok yönlü suçlamalar yer alıyor. Bu suçlamalar arasında en dikkat çeken başlıklar "casusluk", "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak veya üye olmak", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek", "vergi usul kanununa muhalefet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" oldu.

Savcılık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, "İstanbul Senin" uygulaması aracılığıyla elde edilen milyonlarca kullanıcının verisinin hem ticari amaçlarla kullanıldığı hem de yabancı ülkelere aktarıldığı iddia ediliyor. Uygulamanın alt bileşenlerinden biri olan "İBB Hanem" modülü üzerinden 11 milyona yakın vatandaşın sandık verilerinin dışarıya sızdırıldığı yönünde teknik tespitler yapıldığı da bildirildi.

Soruşturma dosyasında, Özkan'ın bu veri akışının planlanması ve dijital strateji süreçlerinin koordinasyonunda danışmanlık rolü üstlendiği belirtiliyor. Ayrıca, İBB bünyesinde yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük iddiaları da dosyaya dahil edildi.

NECATİ ÖZKAN NERELİ?

Necati Özkan, Ankara doğumludur. Eğitimini ve kariyerinin ilk yıllarını başkentte geçiren Özkan, daha sonra İstanbul'a yerleşerek burada siyasi iletişim ve kampanya danışmanlığı faaliyetlerini sürdürmüştür.