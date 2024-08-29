Ne Olacak Halim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ne Olacak Halim filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Ne Olacak Halim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ne Olacak Halim filmini izleyecek olanların merak ettiği Ne Olacak Halim konusu nedir, Ne Olacak Halim oyuncuları kimler ve Ne Olacak Halim özeti gibi konuları inceliyoruz.

NE OLACAK HALİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çocukken annesinin kendisini sürekli "baş belası" olarak görmesiyle çocuklara neredeyse düşman olan, aile olma yuva kurma fikrinden uzak playboy hayatı yaşayarak gününü gün eden meşhur sunucu Halim Pekyaman, bir gün canlı yayın esnasında çocuklar hakkında ileri geri konuşunca seyirci tarafından "çocuk düşmanı" ilan edilir. Kanaldan apar topar kovulmasının yanı sıra toplumsal bir linçe uğrayan Halim'in hayatı bir anda alt üst olur. Çareyi Kuşadası'nda henüz hiç görmediği yatırım amaçlı aldığı bir yazlık eve sığınmakta bulan "çocuk düşmanı" Halim Pekyaman, kaderin garip bir cilvesiyle, kocası tarafından terk edildiği için 4 çocuğuyla tek başına hayat mücadelesi veren temizlikçi Melek'le tanışır ve ona aşık olur. Ve yine kaderin kendisine ördüğü ağlar sayesinde Melek'in 4 çocuğuna bakıcılık yapmak zorunda kalan Halim, oldukça zor durumlara düşer. Acaba Halim Pekyaman İstanbul'daki eski şaşaalı hayatını unutup, yeni ve mütevazi hayatına alışarak bir aile babası olmayı başarabilecek, mutluluğu ve huzuru bulabilecek midir? Yoksa İstanbul'daki kurulu düzenine ve renkli hayatına geri dönmeyi mi yeğleyecektir?

NE OLACAK HALİM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

TÜR: Romantik Komedi, Aile

SENARİST: Semra Dündar

YÖNETMEN: Semra Dündar

OYUNCULAR: Emre Altuğ, Algı Eke, Lemi Filozof, Selen Domaç