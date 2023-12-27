Ne Gemiler Yaktım hangi gün? Ne Gemiler Yaktım saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. Bu kapsamda dizinin izleyicileri tarafından Ne Gemiler Yaktım saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Soruları araştırılıyor ve merak ediliyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım hangi gün? Ne Gemiler Yaktım saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

NE GEMİLER YAKTIM HANGİ GÜN?

Sevilen dizi Ne Gemiler Yaktım her Pazartesi SHOW TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak olan dizi, büyük ilgi ile karşılanıyor. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Dizinin yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Ne Gemiler Yaktım Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

NE GEMİLER YAKTIM OYUNCULARI KİMLER?

Devrim Özkan: Fidan

Berk Hakman: Rutkay

Erkan Kolçak Köstendil: Toprak

Mert Denizmen: Sinan

Onuryay Evrentan: Zehra

Nazmi Kırık: Müdür

Ata Çağan Timur: Semih

Süreyya Kilimci: Perihan

Macit Koper: Tevfik

Çiğdem Selışık Onat: Neriman

Melisa Çelik Ünal: Zeynep

Züleyha Yıldız: Rengin