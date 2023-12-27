Ne Gemiler Yaktım hangi gün? Ne Gemiler Yaktım saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?
SHOW TV'nin sevilen dizisi Ne Gemiler Yaktım'ın yeni bölümlerini izlemek isteyen izleyiciler, Ne Gemiler Yaktım hangi gün? Sorusunu araştırıyor ve heyecanla yeni bölüm arayışında bulunuyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım hangi gün? Ne Gemiler Yaktım saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?
Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. Bu kapsamda dizinin izleyicileri tarafından Ne Gemiler Yaktım saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Soruları araştırılıyor ve merak ediliyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım hangi gün? Ne Gemiler Yaktım saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?
NE GEMİLER YAKTIM HANGİ GÜN?
Sevilen dizi Ne Gemiler Yaktım her Pazartesi SHOW TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak olan dizi, büyük ilgi ile karşılanıyor. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Dizinin yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Ne Gemiler Yaktım Kanalını ziyaret edebilirsiniz.
NE GEMİLER YAKTIM OYUNCULARI KİMLER?
Devrim Özkan: Fidan
Berk Hakman: Rutkay
Erkan Kolçak Köstendil: Toprak
Mert Denizmen: Sinan
Onuryay Evrentan: Zehra
Nazmi Kırık: Müdür
Ata Çağan Timur: Semih
Süreyya Kilimci: Perihan
Macit Koper: Tevfik
Çiğdem Selışık Onat: Neriman
Melisa Çelik Ünal: Zeynep
Züleyha Yıldız: Rengin