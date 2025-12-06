Nazan Cemcem'in Kurduğu 'Kalpten Doğan Koro', Kadın Dayanışmasının Yeni Sesi

Özel gereksinimli çocukların annelerinin sessiz bekleyişinden doğan koro, kadınların içlerindeki gücü ortaya çıkaran bir sosyal dayanışma projesine dönüştü.

Avcılar'da eğitim merkezlerinde çocuklarını bekleyen annelerin sessiz ve ağır bekleyişini fark eden Nazan Cemcem, bu kadınların görünmeyen yüklerini hafifletmek ve kendilerini ifade edebilecekleri bir alan yaratmak amacıyla "Kalpten Doğan Koro"yu kurdu. Cemcem, biriktirilen duyguların müzikle iyileşmeye dönüşebileceğini düşünerek projeyi hayata geçirdi.

Koro, sadece bir müzik topluluğu olmanın ötesine geçerek kadınların sosyal bağlarını güçlendiren bir dayanışma çemberine dönüştü. Cemcem'in kendi imkânlarıyla temin ettiği sahne ekipmanları, kostümler ve kadınlara özel hazırlanan yeşil taçlar, koronun sembolik bir güç simgesi hâline geldi.

Proje, "Kadın gülerse dünya güler" felsefesi etrafında şekillenirken, annelerin sahneye çıkması onların hem bireysel hem kolektif güçlerini yeniden keşfetmelerine katkı sağladı. Bir zamanlar sessiz koridorlarda bekleyen kadınlar, artık sahnede birlikte nefes alıyor, birlikte iyileşiyor.

Avcılar'da kısa sürede dikkat çeken Kalpten Doğan Koro, toplumda farkındalık oluşturan etkisiyle büyümeye devam ediyor. Proje, hem annelere moral veren hem de kadın dayanışmasının görünürlüğünü artıran örnek bir sosyal girişim olarak öne çıkıyor.