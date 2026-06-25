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"NATO Zirvesi" operasyonlarında 103 kişi tutuklandı

'NATO Zirvesi' operasyonlarında 103 kişi tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde 'terör örgütüne üye olma suçuna' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 225 şüpheliden 103'ünün tutuklandığını açıkladı. 26 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilere yönelik kolluk işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte yapılacak "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"  öncesinde terör örgütlerinin ülke genelindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açıklama yaptı. Açıklamada, terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan 225 şüpheliye ilişkin adli süreç hakkında bilgi verildi.

135 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Başsavcılığın açıklamasına göre, terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan 225 şüpheliden 135’i mevcutlu olarak Başsavcılığa getirildi. İfadeleri alınan şüphelilerden 6’sı Başsavcılık tarafından serbest bırakıldı.

103 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Başsavcılık, 129 şüphelinin terör örgütüne üye olma suçu kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini bildirdi. Hakimlikte yapılan değerlendirme sonucunda 103 şüpheli tutuklandı.

26 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Sulh ceza hakimliği, 26 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Başsavcılık açıklamasında, diğer şüpheliler yönünden kolluk işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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