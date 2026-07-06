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NATO 3.0 dönemi Ankara'da başlıyor! Tarihi zirvede kritik kararlar alınacak

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Dünyanın gözünü çevirdiği NATO Liderler Zirvesi öncesi hazırlıklar tamamlanırken, Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olarak başkentteki son durumu aktardı. 32 ülkenin lideri ile çok sayıda bakanın katılacağı zirvede NATO'nun yeni güvenlik stratejisinin şekilleneceğini belirten Güzel, ilk kez düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu'nun da kritik başlıklardan biri olacağını söyledi.

NATO tarihinin en kritik toplantılarından biri olarak gösterilen NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek zirve öncesinde başkentte hazırlıklar tamamlanırken, güvenlikten ulaşıma kadar birçok alanda kapsamlı tedbirler alındı. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, zirvenin perde arkasına ilişkin dikkat çeken bilgileri paylaştı.

"NATO ZİRVESİ İÇİN ÖNCE YOLLAR ASFALTLANDI"

Zirve hazırlıkları kapsamında Ankara'da yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Şerife Güzel, liderlerin kullanacağı güzergâhlarda kapsamlı düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Güzel, "NATO Zirvesi için önce yollar asfaltlandı." ifadelerini kullanırken, liderlerin başkentte bulunacağı saatlerde trafik akışının tamamen durdurulacağını belirtti.

"SAVUNMA SANAYİ FORUMU İLK KEZ DÜZENLENECEK"

Zirvenin yalnızca liderler toplantısıyla sınırlı kalmayacağını aktaran Güzel, NATO kapsamında ilk kez Savunma Sanayi Forumu'nun gerçekleştirileceğini ifade etti.

Forumda savunma sanayi alanındaki iş birlikleri ve yeni projelerin ele alınmasının beklendiğini söyleyen Güzel, bu yönüyle zirvenin NATO açısından yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini dile getirdi.

"NATO 3.0 DÖNEMİ BAŞLIYOR"

Zirvenin en önemli gündem maddelerinden birinin NATO'nun yeni güvenlik konsepti olacağını belirten Güzel, "NATO'nun yeni güvenlik konsepti ve stratejisi bu toplantıda çizilecek. NATO 3.0'ın devreye alınacağı bir toplantı olacak." dedi.

Güzel ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının zirvede ayrı bir başlık olarak ele alınacağını, liderlerin bu konuda kritik değerlendirmelerde bulunmasının beklendiğini söyledi.

Melis Yaşar
Melis Yaşar
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