Nasrettin Hoca fıkraları! En komik Nasrettin Hoca fıkraları nelerdir?

Anadolu insanının zekasını ve espri anlayışını yansıtan Nasrettin Hoca fıkraları, geçmişten günümüze dilden dile aktarılıyor. Hoca'nın mizahi yaklaşımı, günlük hayatta karşılaşılan sorunlara verdiği ilginç çözümlerle halk arasında unutulmaz bir yer edinmesini sağladı. Bu kültürel miras günümüze kadar gelmiştir. Birçok kişi Nasrettin Hoca fıkralarını merak ediyor. Nasrettin Hoca fıkralarının neler olduğunu araştırıyor. Peki, En komik Nasrettin Hoca fıkraları nelerdir? Nasrettin Hoca'nın en ünlü fıkraları nelerdir? İşte, Nasrettin Hoca fıkraları!

NASRETTİN HOCA FIKRALARI NELERDİR?

1. Ya tutarsa

Nasrettin Hoca göle yoğurt mayası çalmaya başlamış.

Bunu görenler sormuş:

"Hoca, göle maya çalmakla yoğurt olur mu hiç?"

Hoca gülerek cevap vermiş:

"Ya tutarsa!"

2. Parayı veren düdüğü çalar

Hoca pazarda bir düdük görmüş ve satıcıya sormuş:

"Kaç para bu düdük?"

Satıcı: "Bir altın."

Hoca pahalı bulmuş, almadan gitmiş.

Eve dönünce aklı kalmış, parayı biriktirip düdüğü almaya gitmiş.

Düdüğü üfleyip ses çıkmayınca kızmış ve satıcıya dönmüş:

"Bu düdük ötmüyor!"

Satıcı gülümsemiş:

"Hoca, parayı veren düdüğü çalar ama üflemeyi öğrenmek de lazım!"

3. Testi kırılmadan

Hoca, oğlu testiyi alıp su doldurmaya giderken sürekli öğüt verirmiş:

"Testiyi düşürme, dikkatli ol!"

Çocuk: "Hoca, neden böyle yapıyorsun, daha testi kırılmadı ki?"

Hoca: "Evlat, testi kırıldıktan sonra söylenen öğüdün ne faydası var!"

4. Eşeğe ters binmek

Hoca bir gün eşeğine ters binmiş, arkasına bakarak gidiyormuş.

Köylüler sormuş:

"Hoca, neden eşeğe ters biniyorsun?"

Hoca cevap vermiş:

"Ben ters binmiyorum, eşek ters gidiyor!"