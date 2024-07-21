NASİPSE OLUR FİLMİ | Nasipse Olur filmi nerede çekildi? Nasipse Olur konusu ne, oyuncuları kimler?

Show Tv ekranlarında bu akşam seyirci ile buluşacak olan Nasipse Olur filmi, konusu ve oyuncu kadrosuyla gündeme geliyor. Film, hayatında karşısına çıkan tüm zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışan Günfer'in hikayesini anlatıyor. Günfer'in hayatı, zengin bir adam olan Gökhan ile tanışmasının ardından değişir. Nasipse Olur filmi nerede çekildi? Detaylar haberimizdedir...

NASİPSE OLUR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Nasipse Olur filminin çekimleri Sinop'ta gerçekleştirilmiştir.

NASİPSE OLUR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nasipse Olur, hayatında kısa süre içerisinde birçok olumsuz gelişmeye maruz kalan Günfer'in, onun bu kötü günlerinin şahidi Gökhan'ın yardımıyla tüm bu felaketlerden sıyrılmaya çalışmasını konu ediniyor.

Küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer'in hayatı peş peşe gelen felaketlerle altüst olur. Günfer kahramanım dediği babasını kanserden kaybeder. Bu ani ölümün şokunu atlatmadan bu kez amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı ekmek fırınlarına mafya dadanır. Tüm bu yaşadıkları yetmezmiş gibi evlilik hayalleri kurduğu Yaşar'ın kendisini aldatması bardağı taşıran son damla olur.

"Boyabatlı'nın umudunun bittiği yerde inadı başlar" derler. Küçük dünyasında büyük umutları olan Günfer, 'Ya nasip' diyerek her türlü felaketin üstesinden gelmek için mücadele etmeye başlar. Başına gelen bütün felaketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan, her seferinde Günfer'in imdadına hızır gibi yetişir.

NASİPSE OLUR FİLMİ OYUNCU KADROSU