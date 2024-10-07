Narin ne zaman, nerede öldürüldü? Narin Güran olayı çözüldü mü?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler kaydedildi. Birçok kişi, Narin'in nerede ve nasıl öldürüldüğünü araştırmaya devam ediyor. Narin olayının çözülüp çözülmediği araştırılıyor. Peki, Narin ne zaman, nerede öldürüldü? Narin olayı çözüldü mü?

NARİN NEREDE ÖLDÜRÜLDÜ?

Narin Güran cinayeti soruşturmasında başsavcılık evdeki delillerden ulaştığı DNA sonuçlarına göre minik Narin'in kendi evinde bir odada katledildiği sonucuna ulaştı.

NARİN OLAYI ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Halk TV'nin haberine göre, soruşturma savcılarının elde ettikleri bilgilere göre delillerin yok edilmesi için birçok yöntemin kullanıldığı evdeki eşya, kıyafet ve halıların özel yöntemler kullanılarak yıkandığı tespit edildi. Evdeki tüm delilerin yok edilmesi çalışmalarına rağmen bazı eşyalar üzerinde DNA tespitlerinin yapıldığı öğrenildi.

AMCA EVE 3 KEZ GELMİŞ

HTS kayıtlarına göre tutuklu amca Salim Güran'ın Narin'in eve geldiği 15.15'ten önce kardeşi Arif Güran'ın evinde bulunduğu Narin'in eve geldiği sırada orada olduğu ve daha sonra evden ayrıldığı kısa aralıklar ile en az 3 kez eve girip çıktığı tespit edildi.

Salim Güran