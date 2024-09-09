Narin'in tabutuna neden duvak koyuldu? 8 yaşındaki Narin'in tabutuna gelin duvağı neden koyuldu?

Narin'in cenazesi komşu köyde kılınan cenaze namazının ardından kendi köyünde toprağa verildi. Cenazede minik kızın tabutunun üzerine beyaz gelinlik örtülmesi dikkat çekti. Peki, Narin'in tabutuna neden duvak koyuldu? 8 yaşındaki Narin'in tabutuna gelin duvağı neden koyuldu? Detaylar haberimizde...

NARİN'İN TABUTUNA NEDEN DUVAK KOYULDU?

Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazesi yakınlarına teslim edilen Narin Güran için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze sırasında, tabutun üstüne duvak örtülmesi dikkatlerden kaçmadı.

NARİN'İN CENAZESİ DEFNEDİLDİ Mİ?

Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran, son yolculuğuna uğurlandı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesi, merkez Bağlar ilçesi Batıkarakoç Mahallesindeki Batıkarakoç 2. Camisi'ne getirildi.