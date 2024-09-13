Narin'in annesi tutuklandı mı, suçu ne? Narin Güran'ın annesi neden cezaevinde?

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturmasında, ifade işlemleri tamamlanan 22 şüpheliden 9'u, aralarında anne Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da bulunduğu kişiler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Narin'in annesi Yüksel Güran neden tutuklandı ve suçu ne?

NARİN'İN ANNESİ TUTUKLANDI MI?

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında küçük kızın annesi, babası ve yakınlarının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 3 cumhuriyet savcısı tarafından 22 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 3'ü adli kontrol şartıyla 13'ü de serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler arasında anne Yüksel Güran (44) ile daha önce kolunda bulunan ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ağabeyi Enes Güran'ın (18) da olduğu öğrenildi. Serbest bırakılan isimler arasında baba Arif Güran'ın da olduğu öğrenildi.

NARİN'İN ANNESİ YÜKSEL GÜRAN'IN SUÇU NEDİR?

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, tutuklanan Narin'in amcası Salim'in şüphelilere ifadelerine farklı saat dilimini söylediğini belirterek, "Bugün ifadelere de yansıyan, saatin yanlış verilmesi ile ilgili Salim Güran'ın bu süreyi kendilerine bu şekilde verilmesi konusunda telkinlerinin olduğunu söylediler. Bu da bir şekilde yeniden, geriye dönük kamera kayıtları incelendi. Kamera kayıtlarından Narin'in oraya gömülmesine ilişkin araç ve şahıs o şekilde bulundu. Ve o gece hakkında gözaltı kararı verilip, evinden alındı. Bu anlamda gizli tanık ya da itirafçı değil, suç isnadıyla alınan ve suçunu ikrar eden biri var" diye konuştu.

NARİN CİNAYETİNDE KİM NEDEN TUTUKLANDI?