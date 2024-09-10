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Narin'in annesi neden şüpheli? Narin'in annesi Yüksel Güran neden suçlanıyor?

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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cenazesi dün toprağa verildi. Ekipler, Narin'in katilini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturma kapsamında Narin'in annesinin cinayetle ilgili bir şey gizlediği şüphesi gündeme geldi. Olayın detayları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Narin'in annesi neden şüpheli? Narin'in annesi neden suçlanıyor?

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Jandarma ekipleri, arama çalışmaları sırasında Narin'e ait olduğu düşünülen yeşil bir tülbent buldu. Ancak anne, bu tülbentin kızına ait olup olmadığını hatırlayamadığını belirtti. Peki, Narin'in annesi neden şüpheli? Narin'in annesi Yüksel Güran neden suçlanıyor? İşte detaylar...

NARİN'İN ANNESİ NEDEN ŞÜPHELİ?

Hürriyet'te yer alan habere göre; jandarma, Narin'e ait olduğunu düşündüğü yeşil bir tülbent bulurken, anne ise o tülbentin kızına ait olup olmadığını hatırlamadığını söyledi. Bunun üzerine Narin'in gittiği Kuran kursu hocasına aynı tülbenti gösteren ekipler, hocanın "Kaybolduğu gün Narin kullanmıştı" yanıtı sonrası anneyi 'şüpheliler' listesinin başlarına dahil etti.

Narin'in annesi neden şüpheli? Narin'in annesi neden suçlanıyor?

NARİN'İN ANNESİ NEDEN SUÇLANIYOR?

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cenazesi dün defnedildi. Ekipler, Narin'in katillerini aramaya devam ediyor. Narin'in annesinin cinayet ile ilgili bir şey gizlediği düşünülüyor. Son olarak, jandarma tarafından Narin'e ait olduğu düşünülen bir tülbent annesine sorulmuştu fakat Narin'in annesi tülbentin kızına ait olup olmadığını hatırlamadığını ifade etmişti. Bunun üzerine dikkatleri üzerine çeken annesi şüpheliler listesinde yer almaya devam ediyor.

Narin'in annesi neden şüpheli? Narin'in annesi neden suçlanıyor?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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