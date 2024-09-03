Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da 14 gündür kayıp olan Narin Güran'ın durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Narin'in amcasının şüphe üzerine tedbir amaçlı tutuklandığını belirtti. Birçok kişi Narin'in yaşayıp yaşamadığını merak ediyor. 21 Ağustos'tan beri kayıp olan Narin'in yaşadığına dair bir iz aranıyor. Peki, Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili ne dedi?

NARİN'İN AMCASI NEDEN TUTUKLANDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili olarak, ' Tutuklama bir tedbir. Amcanın tutuklanmasında öldürme şüphesi değil, kişiyi hürriyetinden bırakma şüphesi de var. Diğer deliller ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Temennimiz Narin'e sağ salim ulaşmak.' açıklamasında bulundu.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ NE DEDİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında Narin'in amcası S.G.'nin tutuklanma nedenini açıkladı. Özel bir televizyon kanalında soruları cevapladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili, "Soruşturmanın gidişatıyla ilgili teferruatlı bilgi vermemiz mümkün değil. Adli Tıp'ın birtakım tespitleri var. Annesi ve babasından kan örnekleri alındı ve amcasının aracındaki DNA'nın uyuştuğu görüldü. Bu yönde bir rapor var ve bu kuvvetli bir şüphe." dedi.

NARİN BULUNDU MU?

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: "Narin'le ilgili soruşturma devam ediyor. Narin'e henüz ulaşılamadı. Bir takım deliller toplandı, ifadeler alınıyor. DNA tespitleri var.