Narin Güran cinayetinde battaniye detayı! Battaniye kime ait? Narin'in cesedini sardıkları battaniye kimin?

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayeti hala gizemini korurken, olayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Cinayete suç ortaklığı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Nevzat Bahtiyar, ifadesinde amca Salim Güran'ın aracıyla Narin Güran'ın cansız bedenini battaniyeye sarılı şekilde taşıdığını ve bu battaniyeyi yanına aldığını itiraf etti. Peki, Battaniye kime ait? Narin'in cesedini sardıkları battaniye kimin?

BATTANİYE KİME AİT?

Narin'i çuvala koyduktan sonra battaniyeye Güran'ın aracının ön koltuğuna koyduğunu söyleyen Bahtiyar, battaniyenin tek kişilik olduğunu, renklerini hatırlamadığını ifade etti.

NARİN'İN CESEDİNİ SARDIKLARI BATTANİYE KİMİN?

Küçük Narin'in cansız bedeninin sarılı olduğu battaniyenin kime ait olduğu, nereye götürüldüğü ve hangi evden çıktığı hakkında çalışma başlatıldı.