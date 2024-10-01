Nalan Yazgan kimdir? Nalan Yazgan kaç yaşında, nereli? Nalan Yazgan hayatı ve biyografisi!

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NALAN YAZGAN KİMDİR?

Türkiye'de fen lisesinde okurken burs kazanarak lise öğrenimine ABD'de devam etti. Liseden mezun olduktan sonra burslu olarak North Dakota Eyalet Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği ve İşletme Anadalı ile Siyaset Bilimi Yandalı okudu. Washington DC'de Center for Strategic and International Studies (CSIS) adlı düşünce kuruluşunda çalışırken "Genç Liderler Programı"na seçildi. Lockheed Martin şirketinde, F-35 Joint Strike Fighter projesinde Minnesota, Kuzey ve Güney Dakota'daki tedarik zincirinden sorumlu proje müdürü olarak görev aldı. Cummins şirketinde mühendis, 6 Sigma siyah kuşak ve yönetici olarak çalışırken ABD ve Çekya'da yaşadı. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Beyrut'a taşındıktan sonra yazı yazmaya tekrar başladı.