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Nakbe ne demek, nedir? (Nakba)

Nakbe ne demek, nedir? (Nakba)
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Geçtiğimiz saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında bahsettiği Nakbe terimi, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Nakbe ne demek? Nekbe olayı nedir? Nakba ne anlama gelir? İşte, bu terimle ilgili merak edilenler…

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da kamu çalışanları ve öğrencilere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin halkına ikinci bir Nekbe yaşatmaya, Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir." sözleriyle büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında kullandığı Nakbe ifadesi ise kısa süre içerisinde hızla yayılarak vatandaşlar tarafından sıkça aratılan konular arasına girdi. Peki, Nakbe (Nakba) günü ne demek, ne zaman yaşandı, neler oldu? İşte, detaylar…

NAKBE (NAKBA) GÜNÜ NEDİR?

Arapça'da "büyük felaket" anlamına gelen Nakbe (Nakba), Filistin halkının 1948 yılında, İsrail Devleti'nin kurulmasıyla yaşadığı zorunlu göç ve trajediye verilen isimdir. Nakba Günü, her yıl 15 Mayıs'ta Filistinliler tarafından anılır. Bu tarih, 750 bin Filistinlinin topraklarından zorla çıkarılmasının ve mülteci durumuna düşmesinin sembolü olarak kabul edilir.

Nakbe ne demek, nedir? (Nakba)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya konuşması

Nakba olayı, yalnızca tarihteki bir olay değil, bugün de Filistin halkının yaşadığı mültecilik sorununun temelidir. Bu süreç, siyasi ve insani açıdan büyük bir kırılma noktası olarak görülür.

Nakbe ne demek, nedir? (Nakba)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı davet

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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