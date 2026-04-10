Nagihan duyduğu sözler sonrasında yıkıldı! Eski yarışmacılardan destek

Survivor’da tansiyon zirveye çıktı. Lina’nın Nagihan hakkında sarf ettiği “Keşke çocuğuna annelik yapsaydı” sözleri ortalığı karıştırdı. Duydukları karşısında yıkılan Nagihan’a eski yarışmacılardan peş peşe destek geldi.

  • Survivor yarışmacısı Lina, Nagihan hakkında 'Keşke çocuğuna annelik yapsaydı. 5 sezondur burada, çocuğu annesiz büyüyor' sözlerini söyledi.
  • Survivor'ın eski yarışmacıları Seda Aktuğlu ve Pınar Saka, sosyal medyada Nagihan'ın anneliğini öven destek mesajları paylaştı.

Survivor’da finale doğru geri sayım sürerken, yarışmacılar arasındaki gerilim her geçen gün daha da sertleşiyor. Son bölümde yaşanan diyalog ise sınırları aştı. Seren Ay’ın aktardığı sözler sonrası Nagihan’ın anneliği üzerinden yapılan yorumlar, hem ada konseyinde hem de sosyal medyada büyük tepki çekti.

“BÖYLE BİR ŞEY SÖYLENİR Mİ?”

Oyun alanında yaşananları anlatan Seren Ay, Lina’nın Nagihan hakkında sarf ettiği sözleri şu ifadelerle aktardı:

“Keşke çocuğuna annelik yapsaydı. 5 sezondur burada, çocuğu annesiz büyüyor.”

Bu sözler karşısında hem yarışmacılar hem de sunucu Murat Ceylan tepki gösterdi. Ceylan, “Ne alakası var? Böyle bir şey söylenir mi?” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Lina’nın “Evet söyledim” yanıtı ise ortamı daha da gerdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İSYAN ETTİ

Duydukları karşısında büyük bir yıkım yaşayan Nagihan, gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşadığı kırgınlığı şu sözlerle dile getirdi:

“İnanamıyorum ya… Bir dilinize düşmediğim anneliğim kaldı. Ne istiyorsunuz benden, çocuğumdan? Bel altı vurdunuz, her şeyi vurdunuz, şimdi bu mu kaldı?”

ESKİ YARIŞMACILAR TEK YÜREK OLDU

    Yaşananların ardından Survivor’ın eski yarışmacıları da sessiz kalmadı. Sosyal medyada Nagihan’a destek mesajları peş peşe geldi.

    Seda Aktuğlu, yaptığı paylaşımda Nagihan’ın anneliğine övgüler yağdırarak şu ifadeleri kullandı:

    “Gerçekten müthiş bir çocuk yetiştirmiş. Ciddi anlamda öğretmen gözüyle bile kızıyla gurur duydum. Allah bağışlasın; bahtı, geleceği ve istikbali açık olsun. Nagihan, kızı için adeta bir aslan gibi; tam bir aslan anne.”

    Pınar Saka ise birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak,

    “Müthiş anne, müthiş sporcu, müthiş arkadaş” notunu düştü.

    Musa Can Çayan
    Haberler.com
    Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

