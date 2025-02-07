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Nagehan Alçı ne dedi? Nagehan Alçı ve Rasim Ozan neden boşandı?

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Katıldığı bir televizyon programında eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında konuşan Nagehan Alçı, dikkat çekici açıklamalarıyla sosyal medyada büyük ses getirdi. Peki, Nagehan Alçı ne dedi? Nagehan Alçı ve Rasim Ozan neden boşandı? İşte, detaylar…

Katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Gazeteci Nagehan Alçı, programın yayınlanmasının ardından sosyal medyada adeta yorum yağmuruna tutuldu. Eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında çarpıcı iddialarda bulunan ünlü gazeteci, kısa süre içerisinde boşanma nedeniyle merak konusu oldu. Peki, Nagehan Alçı hangi açıklamalarıyla gündeme geldi? Rasim Ozan Kütahyalı nafaka ödedi mi? İşte, merak edilenler…

NAGEHAN ALÇI NE DEDİ?

Canlı yayın esnasında eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın 1,5 yıldır çocuklarına nafaka ödemediğini belirten Gazeteci Nagehan Alçı, "Bu ülkede hukuk varsa, ben niye mağdurum?" diyerek tepki gösterdi. Nagehan Alçı; "Bir buçuk yıldır bir kadın olarak ben niye nafaka alamıyorum çocuklarıma, 1 lira alamıyorum çocuklarım için. Bu ülkede hukuk devleti varsa ben neden mağdurum?" sözleriyle dikkat çekti.

Nagehan Alçı ne dedi? Nagehan Alçı ve Rasim Ozan neden boşandı?Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşanma

Evliliği boyunca psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddet gördüğünü ifade eden Nagehan Alçı, boşanma sürecinde de mağdur edildiğini dile getirdi. Özellikle nafaka konusunda büyük sıkıntılar yaşadığını belirten gazeteci, boşanma nedeniyle de sosyal medyada merak konusu oldu.

Nagehan Alçı ne dedi? Nagehan Alçı ve Rasim Ozan neden boşandı?Nagehan Alçı açıklaması

GAZETECİ NAGEHAN ALÇI VE RASİM OZAN KÜTAHYALI NEDEN BOŞANDI?

2010 yılında Rasim Ozan Kütahyalı ile nikah masasına oturan Gazeteci Nagehan Alçı, 2023 yılında eşiyle çok farklı karakterlere sahip olduklarını ve bu uyumsuzluğun ilişkilerini zamanla yıprattığını ifade ederek boşanma davası açtığını duyurmuştu.

Nagehan Alçı ne dedi? Nagehan Alçı ve Rasim Ozan neden boşandı?Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı neden boşandı

13 yıllık evliliklerinin kendisine pek çok deneyim kazandırdığını ancak bir o kadar da zorlayıcı olduğunu dile getiren Nagehan Alçı, "Eğer daha benzer yapıda insanlar olsaydık, birlikte yaşamak çok daha kolay olurdu" sözleriyle ilişkisindeki temel soruna dikkat çekmişti.

Nagehan Alçı ne dedi? Nagehan Alçı ve Rasim Ozan neden boşandı?Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı

Boşanmanın ardından yaptığı açıklamalar sırasında evliliği boyunca psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddete maruz kaldığını iddia eden Nagehan Alçı, boşandıktan sonra da bu durumun devam ettiğini belirterek "Boşandım ama kurtulamadım." demişti.

Nagehan Alçı ne dedi? Nagehan Alçı ve Rasim Ozan neden boşandı?Nagehan Alçı

Nagehan Alçı ne dedi? Nagehan Alçı ve Rasim Ozan neden boşandı?
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