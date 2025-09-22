Nagehan Alçı hangi kanala geçti? Nagehan Alçı'nın yeni programı nedir?

Medya dünyasında sessiz ama etkili bir hareketlilik yaşanıyor. Gazetecilik camiasında bir ismin yeni adresi merak konusu haline geldi. Uzun süredir gündemi takip edenler, "Nagehan Alçı hangi kanala geçti?" sorusunun cevabını arıyor. Peki, Nagehan Alçı'nın yeni programı nedir?İşte, Nagehan Alçı'nın yeni kariyerine dair merak edilenler...

NAGEHAN ALÇI HANGİ KANALA GEÇTİ?

Nagehan Alçı, medya kariyerinde yeni bir sayfa açarak Ekol TV ile anlaştı. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve resmi duyurular, Alçı'nın Ekol TV'ye transferini doğruladı. Bu gelişme, Türkiye'de medya dünyasında dikkat çekti çünkü Nagehan Alçı uzun süre çeşitli televizyon kanallarında ve yazılı basında aktif bir figür olarak yer almıştı. Ekol TV'de başlayacak olan yeni programı ile izleyicilere daha interaktif ve güncel içerikler sunmayı hedefliyor.

NAGEHAN ALÇI'NIN YENİ PROGRAMI NEDİR?

Nagehan Alçı'nın Ekol TV'de yayınlanacak yeni programı "Gün Başlarken" olarak belirlendi. 23 Eylül Pazartesi sabahı saat 07.00'de ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak bu program, haftanın her iş günü sabah erken saatlerde ekranlarda olacak. "Gün Başlarken", Türkiye gündemindeki en sıcak gelişmeleri, siyaset ve toplumsal olayları canlı yayın formatında ele alacak.









GÜN BAŞLARKEN PROGRAMININ İÇERİĞİ

Programda, gündemin nabzını tutan güncel haberler, derinlemesine analizler ve Nagehan Alçı'nın kendine has yorumları yer alacak. Ekol TV'nin yeni sabah kuşağı programı olarak öne çıkan "Gün Başlarken", izleyicilere güne başlarken önemli bilgiler ve farklı bakış açıları sunmayı amaçlıyor. Program, canlı yayınlarla izleyici ile anlık etkileşim kuracak ve sosyal medya entegrasyonuyla da geniş kitlelere ulaşacak.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar da programın heyecanını artırdı. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla izleyicileri sabah erken saatlerde Ekol TV'ye davet etti. Bu da programın hem medya çevreleri hem de kamuoyu tarafından büyük bir merakla beklendiğinin göstergesi oldu.

NAGEHAN ALÇI'NIN TELEVİZYONCULUK KARİYERİ

Nagehan Alçı, Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden biri olarak televizyonculuk alanında da güçlü bir kariyere sahip. İlk olarak yazılı basında ün kazanan Alçı, daha sonra televizyon ekranlarında da etkin rol oynamaya başladı. Özellikle siyasi yorumları ve analitik bakış açısıyla tanınan Alçı, çeşitli televizyon kanallarında programlar hazırlayıp sundu.

KARİYERİNİN ÖNE ÇIKAN DÖNEMLERİ

Gazeteciliğe başladığı yıllardan itibaren, Nagehan Alçı siyaset ve toplum temalarını işleyen haber ve yorum programlarında yer aldı. Daha önce CNN Türk ve Habertürk gibi prestijli kanallarda uzun yıllar ekranlarda olan Alçı, burada kendine sağlam bir izleyici kitlesi oluşturdu. Yorumları ve analizleri, medya dünyasında geniş yankı buldu. Zaman içinde dijital platformlarda da varlık göstererek, hem geleneksel hem de yeni medya alanında aktif bir figür haline geldi.

Yeni dönemde Ekol TV ile anlaşması, Alçı'nın televizyonculuk kariyerinde yeni bir sayfa açtığını gösteriyor. Geniş kitlelere ulaşma hedefi ve interaktif program formatı, onun kariyerinde önemli bir kilometre taşı olacak.