Muttalip Gültekin kimdir? CHP Adıyaman Tut Belediye Başkan Adayı Muttalip Gültekin kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Adıyaman Tut Belediye Başkan adayı ise Muttalip Gültekin. Muttalip Gültekin kimdir? Muttalip Gültekin nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MUTTALİP GÜLTEKİN KİMDİR?

Muttalip Gültekin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Tut Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.