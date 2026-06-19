İmamoğlu'nun 'Kayyum' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla 2ş.5 yıl aradan sonra yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez Sözcü TV ekranlarında kamuoyunun karşısına çıktı. Senem Toluay Ilgaz'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda gazeteciler Aslı Kurtuluş Mutlu ve Barış Terkoğlu'nun sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yönelik "kayyum" eleştirileri hakkında da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İMAMOĞLU'NUN "KAYYUM" SÖZLERİ HATIRLATILDI

Programda Kılıçdaroğlu'na, Ekrem İmamoğlu'nun İBB davasındaki duruşmada kullandığı "Ana muhalefet partisinin başına kayyum atanan kişiyi de kınıyorum" sözleri ve sonrasında yaptığı açıklamalar soruldu. İmamoğlu'nun bu ifadeleri, CHP'de yaşanan yönetim değişimi sürecine yönelik sert bir eleştiri olarak değerlendirilmişti.

KILIÇDAROĞLU: PSİKOLOJİK DURUMUNU BİLİYORUM

İmamoğlu'nun açıklamalarına doğrudan yanıt vermek istemediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ben Ekrem Bey'in içerisinde bulunduğu psikolojik durumu biliyorum. Ona cevap vermek gibi bir niyetim de yok. Arınma kavramı önemlidir. Temizlik kavramı önemlidir" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU TUTUKSUZ YARGILANMALI"

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu hakkında kendisine yöneltilen soruya "Ben hala belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması gerektiğini söylüyorum. Sonuna kadar incelenmeli ancak kararlar kesinleşmeden belediye başkanları tutuksuz yargılanmalı" yanıtını verdi.

"İmamoğlu ile ilgili düşüncemi ifade edeyim. Tutuklandığında evini ziyaret ettim. Kapısının önünde basın açıklaması yaptım. O gün ne söylediysem bugün de aynı şeyi söylüyorum.

O zaman, "Tek adam döneminde bir kişinin gelip yasamayı, yargıyı, yürütmeyi kontrol ettiği bir süreç yaşıyoruz. Ekrem Bey'e ve ailesine sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir." demiştim. Bu sözlerin arkasındayım" demiştim bugün de bu sözlerimin arkasındayım" dedi.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Ekrem İmamoğlu, İBB davasının duruşmasında yaptığı açıklamada, "Ana muhalefet partisinin başına kayyum atanan kişiyi, siyasi savcıyı da kınıyorum. Hükümetin başındaki kişiyi de kınıyorum" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu'nun bu sözleri CHP'de yaşanan süreç nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir eleştiri olarak yorumlanmıştı.