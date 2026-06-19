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Kılıçdardoğlu'ndan CHPli vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yeşil ışık

Kılıçdardoğlu'ndan CHPli vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yeşil ışık
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Mahkeme tarafından verilen "mutlak butlan" kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel yönetimine yakın milletvekilleri hakkında hazırlanabilecek olası fezlekelerin Meclis’e gelmesi durumunda kendisine yakın milletvekillerinin nasıl bir tavır takınacağına açıklık getirdi. Kılıçdaroğlu, "Ben şahsen benimle ilgili böyle bir iddia olursa dokunulmazlığımın kaldırılmasını isterim" ifadelerini kullandı.

  • Kemal Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili bir fezleke olursa dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini söyledi.
  • Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasını yanlış bulduğunu ancak dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek vermekten pişman olmadığını belirtti.
  • Kılıçdaroğlu, şu anda milletvekili dokunulmazlığının bulunmadığını ifade etti.

Mahkemenin verdiği ‘mutlak butlan’ kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, bir yıl aradan sonra çıktığı ilk televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

VEKİLLERİN DOKUNULMAZLIĞI İÇİN NE OY VERİLECEK?

Sözcü TV canlı yayınında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel yönetimine yakın milletvekilleri hakkında hazırlanabilecek olası fezlekelerin Meclis’e gelmesi durumunda kendisine yakın milletvekillerinin nasıl bir tavır takınacağına açıklık getirdi. Kılıçdaroğlu, "Ben şahsen benimle ilgili böyle bir iddia olursa dokunulmazlığımın kaldırılmasını isterim" ifadelerini kullandı.

"DEMİRTAŞ'IN TUTUKLANMASI YANLIŞ AMA PİŞMAN DEĞİLİM"

Kılıçdaroğlu, geçmişte dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek verilmesinin ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklandığının hatırlatılması ve "Pişman mısınız?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Hayır. Siz kendi partinizin kurultayda dokunulmazlığın kaldırılmaları hakkında bir hüküm vermiş. Buna karşı çıkamazsınız. Selahattin Bey tutuklandı mı, yanlış. Bunu her yerde söyledim. Siyasi düşüncelerine katılırsınız katılmazsınız ancak düşünceleri nedeniyle bir insanın tutuklanmasına her zaman karşı çıktım."

Kılıçdaroğlu, açıklamalarının sonunda şu an kendisinin bir milletvekili dokunulmazlığı bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Haberler.com
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