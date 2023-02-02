ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert sıkı sıkıya takip ediliyor. Müge Anlı programında yer alan Mustafa Yılmaz ise merak konusu oldu. Her gün işlenen konularla gündemde kalan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar merak ediliyor. Peki, Mustafa Yılmaz bulundu mu? Müge Anlı Mustafa Yılmaz olayı ne?

Müge Anlı'da aranan 25 yaşındaki kuzenler Mustafa ve Onur Yılmaz'ın kaybolmalarına ilişkin bu sabah eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Merak edilenler arasında ise Mustafa Yılmaz bulundu mu? Müge Anlı Mustafa Yılmaz olayı ne? soruları yer aldı. İşte detaylar...

MUSTAFA YILMAZ BULUNDU MU?

Müge Anlı'da aranan 25 yaşındaki kuzenler Mustafa ve Onur Yılmaz'ın kaybolmalarına ilişkin bu sabah eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Mustafa Yılmaz'ın karısının aile üyeleri Elazığ'da gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul ayağında ise kayıp kuzenlerden Onur Yılmaz'ın annesi Hatice Yılmaz, Müge Anlı'nın canlı yayınında ekipler tarafından gözaltına alındı. Anne Yılmaz o sırada ağlayarak, "Oğlumun da yeğenimin de yaşadığını düşünmüyorum. İkisini de ortadan kaldırdılar" dedi. Elazığ'da arkeoloji son sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Mustafa Yılmaz, henüz 17 günlük evliyken 22 ocak pazar günü kayıplara karıştı. Ondan bir gün sonra da aile üyeleri, Yılmaz'ın kuzeni Onur Yılmaz'dan haber alamadı.

Mustafa Yılmaz'dan 12 gündür, kuzeni Onur Yılmaz'dan ise 11 gündür haber alamayan aile üyeleri, çareyi Müge Anlı'nın programına katılmakta buldu. Kuzenlerin şüpheli kaybına yönelik olarak Elazığ'da sabahın erken saatlerinde hareketlilik başladı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinin düzenlediği şafak operasyonuyla, Elazığ Kovancılar'a bağlı Sürekli köyünde yaşayan kayıp Mustafa Yılmaz'ın eşi Nurten Yılmaz'ın şüpheli aile üyeleri gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak yürütülen operasyon kapsamında, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp kuzenlerden Onur Yılmaz'ın annesi Hatice Yılmaz'ı da Müge Anlı'nın canlı yayınında gözaltına aldı. Gözaltına alındığı sırada gözyaşları içinde konuşan Hatice Yılmaz, "Oğlumun da yeğenimin de yaşadığını düşünmüyorum. İkisini de ortadan kaldırdılar" dedi. Operasyon kapsamında köydeki evler ve ahırlar didik didik arandı. Gözaltına alınan isimlerden biri de kayıp Mustafa Yılmaz'a ölüm tehditlerinde bulunan kayınpederi Latif Yılmaz oldu. Operasyon sırasında Latif Yılmaz'ın dört katli evi arandı. Evde bulunan telefonlara da el konuldu. Sabah başlayan sorgu işlemleri sürüyor.