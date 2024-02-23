Mustafa Yeşilyurt kimdir? Gelecek Partisi Samsun Belediye Başkan Adayı Mustafa Yeşilyurt kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Samsun Belediye Başkan Adayı Mustafa Yeşilyurt kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mustafa Yeşilyurt kimdir? Gelecek Partisi Samsun Belediye Başkan Adayı Mustafa Yeşilyurt nereli? Detaylar haberimizdedir…

MUSTAFA YEŞİLYURT KİMDİR?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Samsun Belediye Başkan Adayı Mustafa Yeşilyurt olmuştur.