Mustafa Turan kimdir? CHP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Ödemiş Belediye Başkan adayı ise Mustafa Turan oldu. Mustafa Turan kimdir? Mustafa Turan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MUSTAFA TURAN KİMDİR?

Mustafa Turan, 2 Kasım 1975 tarihinde Ödemiş-Konaklı'da dünyaya geldi. İlk ve orta dereceli eğitimini Konaklı'da, lise eğitimini Ovakent'te tamamladı. Konaklı'da tarım ve hayvancılık ile uğraşmanın yanı sıra 1993-1998 yılları arası Adagüme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde çalıştı. 1998-1999 yıllarında vatani görevini yerine getirdikten sonra sebze komisyonculuğu ile uğraştı. Ayrıca uzun zaman Ödemiş Konaklıspor'da futbol oynadı ve yönetici olarak görev aldı.2005 yılından itibaren Adagüme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetim kurulunda görev aldı. 2011 yılından bu yana Adagüme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetim kurulu başkanlığını sürdürmekte.Daha önce Konaklı Belde Belediyesi Meclis Üyeliği, 2019-2023 yılları arası Ödemiş Belediye Meclisi üyeliği ve Ödemiş Belediye Başkanvekilliği görevlerinde bulundu.2023 yılında CHP Ödemiş İlçe Başkanı olarak görev yaptı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde partisi ilçesinde sandıktan ilk sırada çıkarken o da seçimler sonrası İlçe Başkanı olarak partisini ilçe kongresi sürecine taşıdı. 2019-2023 yılları arasında Ödemişspor Kulübü ikinci başkanlığı görevini yerine getirdi.