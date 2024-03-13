Mustafa Köleoğlu kimdir? CHP Antalya Kumluca Belediye Başkan Adayı Mustafa Köleoğlu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Antalya Kumluca Belediye Başkan adayı ise Mustafa Köleoğlu. Mustafa Köleoğlu kimdir? Mustafa Köleoğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MUSTAFA KÖLEOĞLU KİMDİR?

Mustafa Köleoğlu 1976 yılında Kumluca'da doğdu. ilk orta ve lise öğrenimini Kumluca da tamamladıktan sonra, İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ancak okula devam edemedi. Mali müşavir ofisinde çalıştı ve Eskişehir Anadolu Üniversite'nin İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Üst düzey yönetici olarak görev yaptı ve ekonomi danışmanıdır. Ayrıca, TOBB Antalya Genç Girişimci İş Adamları Yöneticisi, ATSO 40.Grup Üyeliği, ANSAD Başkan Yardımcılığı, Altınportakal Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü gibi görevlerde bulundu. 1996 Kumluca Gençlik Kollarında siyasete girdi ve 1999 Konyaaltı Gençlik Kollarında devam etti. 2004 yılında Antalya Gençlik Kolları İl Başkanlığını yerine getirdi. Ardından, yerel ve genel seçim komitelerinde çeşitli görevler aldı. 2014 yılından bu yana CHP Antalya İl Başkan Yardımcılığı görevine devam ediyor. Mustafa Köleoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Antalya İli,Kumluca İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.