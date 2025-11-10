Haberler

Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var

Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var
Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Erbakan'ın mesajında "Atatürk" dememesi belli bir kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılında sosyal medya mesajında 'Gazi Mustafa Kemal' ifadesini kullandı.
  • Fatih Erbakan'ın mesajında 'Atatürk' ifadesini kullanmaması sosyal medyada tepki çekti.
  • Sosyal medya kullanıcıları, Erbakan'ın paylaşımına 'Atatürk' demesi gerektiğini belirten yorumlar yazdı.

Siyasi isimler, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla, sosyal medya hesaplarından peş peşe mesajlar paylaştı. Bu isimlerden biri de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oldu.

"AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUZ"

Fatih Erbakan mesajında "87 yıl önce 10 Kasım'da kaybettiğimiz Gazi Mustafa Kemal'i, bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını ve bu topraklar için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

İşte Erbakan'ın o paylaşımı;

Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var

"ATATÜRK" DEMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Erbakan'ın mesajında "Atatürk" ifadesini kullanmaması dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Erbakan'ın gönderisinin altına "Sonunda 'Atatürk' diyeceksin", "Atatürk demek zor mu?", "Atatürk diyemiyor musunuz?", "Atatürk yazacaksın, Atatürk", "Atatürk diyeceksin", "Mustafa Kemal Atatürk diyeceksin" şeklinde yorumlar yaparak tepkilerini dile getirdi.

