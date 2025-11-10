Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var

Siyasi isimler, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla, sosyal medya hesaplarından peş peşe mesajlar paylaştı. Bu isimlerden biri de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oldu.

"AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUZ"

Fatih Erbakan mesajında "87 yıl önce 10 Kasım'da kaybettiğimiz Gazi Mustafa Kemal'i, bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını ve bu topraklar için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

İşte Erbakan'ın o paylaşımı;

"ATATÜRK" DEMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Erbakan'ın mesajında "Atatürk" ifadesini kullanmaması dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Erbakan'ın gönderisinin altına "Sonunda 'Atatürk' diyeceksin", "Atatürk demek zor mu?", "Atatürk diyemiyor musunuz?", "Atatürk yazacaksın, Atatürk", "Atatürk diyeceksin", "Mustafa Kemal Atatürk diyeceksin" şeklinde yorumlar yaparak tepkilerini dile getirdi.