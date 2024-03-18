Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli?
Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli?AK Parti'nin Konya-Meram Belediye Başkan adayı olan Mustafa Kavuş'un kim olduğu merak konusu oldu. Mustafa Kavuş'un yaşı ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş oldu. Peki, Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli?
MUSTAFA KAVUŞ KİMDİR?
- 1974 yılı Konya doğumlu olan Mustafa Kavuş, Konya İmam Hatip Lisesinden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde lisans ve Selçuk Üniversitesi Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
- 2001-2003 yılları aradınsa AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Kurucu Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Kavuş, 2003-2005 yıllarında ise AK Parti İl Teşkilatında yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.
- Konya Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Müfettişliği ve Başkanlığı yaptıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanlığı yapan Kavuş, evli ve iki çocuk babasıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.