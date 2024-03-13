Mustafa Işık kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Gürsu Belediye Başkan adayı Mustafa Işık kaç yaşında, nereli?
Mustafa Işık kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Gürsu Belediye Başkan adayı Mustafa Işık kaç yaşında, nereli? Cumhur İttifakı Bursa- Gürsu Belediye Başkan adayı olan Mustafa Işık hakkında detaylı bilgiler merak ediliyor. Mustafa Işık'ın yaşı ve nereli olduğu gibi bilgiler merak konusu oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmış ve Cumhur İttifakı'nın Bursa adaylarını açıklamıştı. Peki, Mustafa Işık kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Gürsu Belediye Başkan adayı Mustafa Işık kaç yaşında, nereli?
MUSTAFA IŞIK KİMDİR?
- Mustafa Işık, 1971 yılında Artvin'in Yusufeli ilçesinde doğdu.
- İlk, orta ve lise eğitimlerini Bursa'da tamamladı.
- 2019 yerel seçimlerinde Gürsu Belediye Başkanı olarak seçilen Işık, evli ve üç çocuk babasıdır.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Bursa- Gürsu Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.