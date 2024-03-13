Mustafa İberya Arıkan kimdir? CHP Aydın Söke Belediye Başkan Adayı Mustafa İberya Arıkan kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Aydın Söke Belediye Başkan adayı ise Mustafa İberya Arıkan. Mustafa İberya Arıkan kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MUSTAFA İBERYA ARIKAN KİMDİR?

Mustafa İberya Arıkan, 26 Kasım 1981 yılında Ödemiş'te doğdu. İlköğretim, orta öğretim ve lise eğitimi 1988-1999 yılları arasında Ödemiş'te tamamladı. 1999-2003 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2003-2004 yılında avukatlık stajını İzmir Karşıyaka'da tamamladı. 2005-2006 yıllarında Ödemiş Adliyesi'nde mesleğe başladı. 2006-2007 yıllarında Konya'nın Hadim ilçesinde, 2007-2011 yılları arasında Gaziantep'in Nizip İlçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. Hukuk ve adalet konularına katkı sağlamak amacıyla 2007 yılında Adalet Dergisi'nde "Avrupa Birliği Ombudsmanı" isimli makalesi yayınlandı.

2009 yılında Yüksek Lisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. 2011-2013 yıllarında Kırıkkale'nin Keskin İlçesinde, 2013-2016 yıllarında Aydın Söke'de ve son olarak Manisa Adliyesinde Ağır Ceza Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nde "Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu" adlı makalesi yayınlandı. Doktora eğitimine Ankara Üniversite'sinde devam etmekte olup, " Türk Ceza Hukuku'nda İftira" isimli tez çalışmasını bitirdi. Bitirmiş olduğu tez çalışmasını savunmak için gün beklemektedir. 24 Haziran 2018 yılında gerçekleşecek olan Milletvekili seçimlerinde Manisa Adliyesi'ndeki Cumhuriyet Savcılığı görevinden istifa edip, Aydın'dan 4. Sıra Milletvekili adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.