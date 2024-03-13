Üye Girişi
Haberler

Mustafa İberya Arıkan kimdir? CHP Aydın Söke Belediye Başkan Adayı Mustafa İberya Arıkan kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Mustafa İberya Arıkan kimdir? CHP Aydın Söke Belediye Başkan Adayı Mustafa İberya Arıkan kaç yaşında, nereli? CHP'nin Aydın Söke Belediye Başkan adayı Mustafa İberya Arıkan'ın kim olduğu araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Aydın Söke Belediye Başkan adayı ise Mustafa İberya Arıkan. Mustafa İberya Arıkan kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MUSTAFA İBERYA ARIKAN KİMDİR?

Mustafa İberya Arıkan, 26 Kasım 1981 yılında Ödemiş'te doğdu. İlköğretim, orta öğretim ve lise eğitimi 1988-1999 yılları arasında Ödemiş'te tamamladı. 1999-2003 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2003-2004 yılında avukatlık stajını İzmir Karşıyaka'da tamamladı. 2005-2006 yıllarında Ödemiş Adliyesi'nde mesleğe başladı. 2006-2007 yıllarında Konya'nın Hadim ilçesinde, 2007-2011 yılları arasında Gaziantep'in Nizip İlçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. Hukuk ve adalet konularına katkı sağlamak amacıyla 2007 yılında Adalet Dergisi'nde "Avrupa Birliği Ombudsmanı" isimli makalesi yayınlandı.

2009 yılında Yüksek Lisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. 2011-2013 yıllarında Kırıkkale'nin Keskin İlçesinde, 2013-2016 yıllarında Aydın Söke'de ve son olarak Manisa Adliyesinde Ağır Ceza Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nde "Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu" adlı makalesi yayınlandı. Doktora eğitimine Ankara Üniversite'sinde devam etmekte olup, " Türk Ceza Hukuku'nda İftira" isimli tez çalışmasını bitirdi. Bitirmiş olduğu tez çalışmasını savunmak için gün beklemektedir. 24 Haziran 2018 yılında gerçekleşecek olan Milletvekili seçimlerinde Manisa Adliyesi'ndeki Cumhuriyet Savcılığı görevinden istifa edip, Aydın'dan 4. Sıra Milletvekili adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa İberya Arıkan Aydın Söke Gündem Haberler

Bakmadan Geçme

Mehmet Özdemir kimdir? Gelecek Partisi Konya Hadim Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli? İbrahim Koman kimdir? AK Parti Balıkesir- Manyas Belediye Başkan adayı İbrahim Koman kaç yaşında, nereli? Emine Güven kimdir? Zafer Partisi Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Emine Güven kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Siverek adayı Ali Dusak kimdir? Serdar Selçuk kimdir? Gelecek Partisi Konya Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Serdar Selçuk kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Karaköprü adayı Rıdvan Yavuz kimdir? İrfan Noras kimdir? Gelecek Partisi Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı İrfan Noras kaç yaşında, nereli? Malik Ercan kimdir? CHP Aydın Yenipazar Belediye Başkan Adayı Malik Ercan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Hilvan adayı Serhan Paydaş kimdir? Süleyman Aksoy kimdir? AK Parti Balıkesir- Marmara Belediye Başkan adayı Süleyman Aksoy kaç yaşında, nereli? Fatih Köle kimdir? Gelecek Partisi Konya Akşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Köle kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Haliliye adayı Suphi Yilancı kimdir? Osman Yıldırımkaya kimdir? CHP Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Osman Yıldırımkaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Levent Sevik kimdir? Zafer Partisi Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Levent Sevik kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Halfeti adayı Mehmet Karayılan kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title