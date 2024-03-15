Mustafa Gültak kimdir? AK Parti Mersin- Akdeniz Belediye Başkan adayı Mustafa Gültak kaç yaşında, nereli?
Mustafa Gültak kimdir? AK Parti Mersin- Akdeniz Belediye Başkan adayı Mustafa Gültak kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Mersin-Akdeniz Belediye Başkan adayı olan Mustafa Gültak merak ediliyor. Mustafa Gültak'ın yaşı, nereli olduğu ve politik kariyeri hakkında bilgiler bu haberde yer alıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mersin- Akdeniz Belediye Başkan adayı Mustafa Gültak oldu. Peki, Mustafa Gültak kimdir? AK Parti Mersin- Akdeniz Belediye Başkan adayı Mustafa Gültak kaç yaşında, nereli?
MUSTAFA GÜLTAK KİMDİR?
- M. Mustafa Gültak, 1969 yılında Mersin'de doğdu.
- İlkokul, ortaokul ve Lise Öğrenimini Mersin'de tamamladı. 991 yıllında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.
- 2001-2003 Mersin Eczacılar Odası Disiplin Kurulu Üyeliği, 2003-2005 Mersin Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü, 1992 yıllından bu yana da serbest eczacılık yapmaktadır.
- 2004-2008 yılları arasında AK Parti Mersin İl Başkanlığı görevini yürüttü.
- 25.Dönem Mersin Milletvekili olarak görev yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
- M. Mustafa Gültak, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı olmuştur.
- 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Mersin- Akdeniz Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.