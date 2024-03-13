Mustafa Göksel kimdir? AK Parti Balıkesir- Bigadiç Belediye Başkan adayı Mustafa Göksel kaç yaşında, nereli?
Mustafa Göksel kimdir? AK Parti Balıkesir- Bigadiç Belediye Başkan adayı Mustafa Göksel kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Balıkesir-Bigadiç Belediye Başkan adayı Mustafa Göksel hakkında bilgiler merak konusu oldu. Göksel'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Cumhur İttifakı Bigadiç Belediye Başkan Adayı Mustafa Göksel oldu. Peki, Mustafa Göksel kimdir? AK Parti Balıkesir- Bigadiç Belediye Başkan adayı Mustafa Göksel kaç yaşında, nereli?
MUSTAFA GÖKSEL KİMDİR?
Mustafa Göksel, AK Parti Balıkesir- Bigadiç Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.