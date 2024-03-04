Mustafa Destici kimdir, kaç yaşında? BBP Genel Başkanı Mustafa Destici nereli?

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MUSTAFA DESTİCİ KİMDİR?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 1966 yılında Eskişehir'in Günyüzü İlçesi Gecek köyünde doğdu.

İlk tahsilini Günyüzü İlçesinde, Orta tahsilini Sivrihisar ilçesinde , Lise tahsilini Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

1988 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Mustafa Destici, 1993 yılına kadar öğretmenlik yaptı ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Felsefe Tarihi üzerine Yüksek Lisansını tamamladı.

1993 yılında Malatya, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Akademik göreve başladı. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Araştırma Görevlisi oldu ve 2000 yılında kadar Gazi Üniversitesi Felsefe Bölümünde Akademisyen olarak görev yaptı. 2000 yılında Tarım Bakanlığı'na geçti ve 2007 yılına kadar burada çalıştı.

Destici, 1978 yılında Ülkü Ocakları'nda göreve başladı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra kurulan ilk Ülkücü Gençlik Teşkilatı olan "Gençlik Kültür Sanat Ocakları"nın Kurucu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

1992'de hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP)'den ayrılması ile birlikte Nizam-ı Âlem Ocaklarında görev alan Mustafa Destici, 2007 yılına kadar Nizam-ı Âlem Ocakları ve Alperen Ocakları'nda aktif görevlerde bulundu.

Mustafa Destici

Mustafa Destici, 15 Nisan 2007'de yapılan 2. Olağanüstü Büyük Kurultay'da eski Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun isteği ile 17 yıllık memuriyet hayatından istifa ederek, Büyük Birlik Partisi'ne katıldı. Destici, Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyeliğine seçilerek, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

9 Kasım 2008 yılında 7. Olağan Büyük Kurultay'da MKYK Üyeliğine tekrar seçilen Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun isteği üzerine Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Mustafa Destici,Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra 24 Mayıs 2009'da yapılan son Olağanüstü Büyük Kurultay'da tekrar MKYK Üyeliğine seçilerek, Genel Sekreter oldu.

Mustafa Destici 3 Temmuz 2011 tarihinde 4.Olağanüstü kurultayda Büyük Birlik Partisi genel başkanlığına seçildi.

Lise yıllarında güreş sporu ile uğraşan, üniversite yıllarında ise Ankara Ayaşspor başta olmak üzere 1. ve 2. amatör kümede futbol oynayan Mustafa Destici evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Saadet Partisi ile ittifak kararı almalarının ardından 7 Nisan 2015 tarihinde Büyük Birlik Partisi'nden istifa etti ve Saadet Partisine geçerek, 7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'ne Ankara 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak girdi ve milletvekili seçilemedi.

Mustafa Destici, AK Parti 27. dönem Ankara milletvekili adayı olarak gösterilmiştir

12 Temmuz 2015 tarihinde yapılan kurultayda Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı seçildi.

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