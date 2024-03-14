Mustafa Çetinkaya kimdir? MHP Mersin Bozyazı Belediye Başkan Adayı Mustafa Çetinkaya kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Mersin Bozyazı Belediye Başkan Adayı Mustafa Çetinkaya kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mustafa Çetinkaya kimdir? MHP Mersin Bozyazı Belediye Başkan Adayı Mustafa Çetinkaya nereli? Detaylar haberimizdedir…

Mustafa Çetinkaya, 1963 yılında Bozyazı'nın Gürlevik Mahallesinde doğmuş ve ilkokul ile ortaokul eğitimini burada tamamlamıştır. Lise öğrenimini ise Anamur Lisesi'nde başarıyla tamamlamıştır. Geçimini sigortacılık ve çiftçilikle sağlamaktadır.

1999-2019 yılları arasında İl Genel Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Mustafa Çetinkaya, 2019 yılı Mahalli İdareler Genel Seçiminde Bozyazı Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Şu anda Bozyazı Belediye Başkanlığı görevini sürdürmekte olup, belediyecilikteki deneyimleriyle tanınmaktadır. Mustafa Çetinkaya, evli ve dört çocuk babasıdır.