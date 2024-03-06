Mustafa Çağlayan kimdir? Memleket Partisi Denizli Belediye Başkan Adayı Mustafa Çağlayan kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Denizli Belediye Başkan adayı ise Mustafa Çağlayan oldu. Mustafa Çağlayan kimdir? Mustafa Çağlayan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MUSTAFA ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Ankara'da 1976 yılında doğan Mustafa Çağlayan, eğitim hayatına başkentte adım atmış ve ilkokuldan ortaokula kadar tüm eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Fırat Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 2001 yılında mezun olan Çağlayan, bu alanda uzun yıllar boyunca çalışmıştır.

1995 yılından bu yana Makine İmalatı, Proje ve Mühendislik Hizmetleri ve Taahhüt alanlarında faaliyet gösteren Mustafa Çağlayan, 18 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer almıştır. Evli ve iki kız çocuk babası olan Çağlayan, siyasete olan ilgisini Memleket Partisi çatısı altında sürdürmektedir.