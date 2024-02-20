Mustafa Albayrak ile Ümit Zileli kavga anı VİDEO izle! Mustafa Albayrak ile Ümit Zileli neden kavga etti?

Mustafa Albayrak ile Ümit Zileli kavga anı VİDEO izle! Mustafa Albayrak ile Ümit Zileli neden kavga etti? sorusu gündeme geliyor. Rasim Ozan Kütahyalı'nın hazırlayıp sunduğu programa yazar Mustafa Albayrak ve gazeteci Ümit Zileli arasındaki kavga damga vurdu. Mustafa Albayrak ile Ümit Zileli kavga anı VİDEO izle! Mustafa Albayrak ile Ümit Zileli neden kavga etti? Detaylar haberimizdedir...

MUSTAFA ALBAYRAK İLE ÜMİT ZİLELİ NEDEN KAVGA ETTİ?

Lider Haber'de yayımlanan ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın moderatörlüğünü yaptığı 'Barometre' programında gergin dakikalar yaşandı. Yazar Mustafa Albayrak ve Gazeteci Ümit Zileli arasındaki tartışmada küfürler havada uçuştu.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Albayrak, Zileli'ye "Şu anda yürüyorsunuz. Fethullahçılarla birlikte aynı adaya, aynı partiye oy veriyorsunuz" cümlesiyle yüklendi. Ortam bu söz üzerine gerilirken iki isim tartışmanın sonunda birbirlerine hakaretler savurdu. Rasim Ozan Kütahyalı ise araya girmekte zorlanırken "İş çığırından çıktı" dedi.