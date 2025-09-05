Müsavat Dervişoğlu kimdir? Dursun Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli?

Müsavat Dervişoğlu ismi son dönemde daha sık gündeme gelmeye başladı. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda hakkında yapılan paylaşımlar, kamuoyunda merak uyandırdı. Özellikle kim olduğu, hangi alanda faaliyet gösterdiği ve hayatıyla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Müsavat Dervişoğlu kimdir, nerelidir, ne iş yapar gibi soruların yanıtı haberin devamında yer alıyor.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Müsavat Dervişoğlu, Fatsa doğumlu Türk iş insanı ve siyasetçidir. Eğitim hayatına Fatsa'da başlayan Dervişoğlu, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. Siyasi kariyerine Milliyetçi Hareket Partisi'nde çeşitli görevlerle başlayan Dervişoğlu, uzun yıllar MHP İzmir İl Başkanlığı yaptı, 2009 yerel ve 2011 genel seçimlerinde aday oldu. Daha sonra İYİ Parti'ye katılarak, parti içinde önemli görevlerde bulundu ve 2019 ile 2023 yıllarında İzmir milletvekili seçildi. 27 Nisan 2024'te İYİ Parti genel başkanı olarak göreve başlamıştır.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Müsavat Dervişoğlu, 1 Şubat 1960 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 65 yaşında olan Dervişoğlu, uzun yıllardır Türk siyasetinde aktif bir rol oynamaktadır. Hem iş dünyasında hem de siyasi alanda önemli deneyimlere sahip olan Dervişoğlu, özellikle İzmir bölgesinde tanınan ve saygın bir isim olarak öne çıkmaktadır.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU NERELİ?

Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da dünyaya gelmiş ancak kökleri Fatsa'ya dayanan bir aileye mensuptur. Hem doğduğu şehir olan Ankara'da hem de ailesinin kökeni olan Fatsa'da güçlü bağları bulunan Dervişoğlu, bu iki bölgenin kültürel etkilerini hayatında taşımaktadır.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU EVLİ Mİ?

Müsavat Dervişoğlu evlidir ve bir çocuk babasıdır. Hem özel hayatında hem de siyasi kariyerinde ailesine büyük önem veren Dervişoğlu, aile yaşantısıyla da dikkat çekmektedir.