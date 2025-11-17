Haberler

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Güncelleme:
Gazeteci Nagehan Alçı, İBB iddianamesindeki gizli tanık ifadelerinde yer alan "İBB tarafından finanse edilen gazeteciler" iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Otel odasında görüşme yapıldığı iddiasını reddeden Alçı, "Bir otel odası kesinlikle söz konusu değil; bahsedilen yer ofis olarak kullanılan bir alandı" dedi.

  • Nagehan Alçı, Murat Ongun ile otel odasında görüştüğü iddiasını reddederek görüşmenin İBB'nin ofis olarak kullanılan bir alanda gerçekleştiğini söyledi.
  • Nagehan Alçı, Murat Ongun ile görüşmenin 1-2 saat sürdüğünü belirtti.
  • Nagehan Alçı, Murat Ongun'un kendisine bazı konularda yanlış bilgi verdiğini ifade etti.

Gazeteci Nagehan Alçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin hazırlanan iddianamede gizli tanık "İlke"nin ifadeleri arasında yer alan, "İBB tarafından finanse edilen gazeteciler" iddiası üzerine Ekol TV'de açıklamalarda bulundu. Hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddeden Alçı, Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle yalnızca gazetecilik bağlamında temas kurduğunu söyledi.

"OTEL ODASI" İDDİASI BÜYÜK SES GETİRDİ

Alçı, Murat Ongun ile otel odasında görüştüğü iddiasına "Bu konuyla ilgili yalan ve iftira niteliğinde haberlerden çok rahatsızım. Bir otel odası kesinlikle söz konusu değil; bahsedilen yer ofis olarak kullanılan bir alandı. İBB'nin insan giriş çıkışının olduğu ofislerinden biriydi" yanıtını verdi.

GÖRÜŞME 1-2 SAAT SÜRMÜŞ

İddialarda geçen "2604 numaralı otel odasında 5-6 saatlik görüşme" iddiasını da yalanlayan Alçı, görüşmenin en fazla 1-2 saat sürdüğünü belirtti. Alçı, kendisini hedef alan iddiaların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekerek "Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle gazetecilik dışında hiçbir görüşmem olmadı. Gazetecinin siyasetçilerle fikir alışverişinde bulunması kadar doğal bir şey yok. Bana iftira atan herkese dava açacağım" ifadelerini kullandı.

"MURAT ONGUN YANLIŞ BİLGİ VERDİ"

Alçı ayrıca Murat Ongun'un kendisine bazı konularda yanlış bilgi verdiğini de dile getirdi. İddialara ilişkin tartışmalar sürerken, Alçı'nın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Yunanlı enişte gelmiş olmasın

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBülent Aksoy:

Yani diyorsunki finans olayı doğru ama otel değil ofiste oldu

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

İki kesimide idare edıyor herkesi idare eder

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

....))

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan:

EKOL TV eko nun olmasin :))

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
