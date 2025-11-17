Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Gazeteci Nagehan Alçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin hazırlanan iddianamede gizli tanık "İlke"nin ifadeleri arasında yer alan, "İBB tarafından finanse edilen gazeteciler" iddiası üzerine Ekol TV'de açıklamalarda bulundu. Hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddeden Alçı, Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle yalnızca gazetecilik bağlamında temas kurduğunu söyledi.

"OTEL ODASI" İDDİASI BÜYÜK SES GETİRDİ

Alçı, Murat Ongun ile otel odasında görüştüğü iddiasına "Bu konuyla ilgili yalan ve iftira niteliğinde haberlerden çok rahatsızım. Bir otel odası kesinlikle söz konusu değil; bahsedilen yer ofis olarak kullanılan bir alandı. İBB'nin insan giriş çıkışının olduğu ofislerinden biriydi" yanıtını verdi.

GÖRÜŞME 1-2 SAAT SÜRMÜŞ

İddialarda geçen "2604 numaralı otel odasında 5-6 saatlik görüşme" iddiasını da yalanlayan Alçı, görüşmenin en fazla 1-2 saat sürdüğünü belirtti. Alçı, kendisini hedef alan iddiaların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekerek "Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle gazetecilik dışında hiçbir görüşmem olmadı. Gazetecinin siyasetçilerle fikir alışverişinde bulunması kadar doğal bir şey yok. Bana iftira atan herkese dava açacağım" ifadelerini kullandı.

"MURAT ONGUN YANLIŞ BİLGİ VERDİ"

Alçı ayrıca Murat Ongun'un kendisine bazı konularda yanlış bilgi verdiğini de dile getirdi. İddialara ilişkin tartışmalar sürerken, Alçı'nın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.